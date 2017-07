Buchpräsentation im Gächters

Götzis. (pe) Eine illustre Gesellschaft hatte sich am Samstagabend im Gächters AmBach versammelt und erwartete gespannt auf die Einführung in Christine Troys und Casey Stones neues Buch. Nachdem Mark Lechner die Gäste zur Buchpräsentation begrüßt hatte, ging es daran, den Zuhörern etwas über den Inhalt der Geschichte zu verraten und dabei am besten so wenig wie möglich preiszugeben.

Eine Frau, ein Mann und ein einsames Haus

J.D. Anderson scheut sich vor dem Rummel um seine Person und sucht im Haus eines Freundes Zuflucht und Ruhe. Zur gleichen Zeit kämpft eine Frau gegen die Naturgewalt des Meeres und strandet an der Küste von Shelter Cove, wo sie ausgerechnet in jenem Haus Unterschlupf findet, das Anderson sich als Ruheoase auserkoren hat. Eine Begegnung ist unvermeidlich – nur, was verbirgt die hübsche Fremde, die sich an nichts erinnern kann und wird ihre Geschichte der Stoff für J.D. Andersons nächsten Bestseller?

Zwei Autoren in geheimnisvoller Mission

Christine Troy, geboren in Dornbirn, entdeckte vor rund fünf Jahren ihre Leidenschaft für das Schreiben. Casey Stone ist Autor aus Leidenschaft und zahlreiche Lovestorys gehen auf sein Konto. Über die Begebenheiten in Shelter Cove haben die beiden Autoren nicht viel verraten, nur gerade so viel, um das Interesse der Leser zu wecken, um den Tropfen zum Überlaufen zu bringen, der dem Zuhörer keine andere Wahl lässt, als sich augenblicklich in die Geschichte zu vertiefen.