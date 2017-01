Bregenz – Die traditionsreiche Buch-Handlung Lingenhöle in Bregenzer Einkaufs-Zentrum GWL wird zusperren, weil der Betrieb nicht mehr rentabel ist, berichtet der ORF Vorarlberg am Donnerstag. In Feldkirch hat die Buch-Handlung “Die Quelle” bereits geschlossen.

Die Branche bekommt immer mehr Konkurrenz aus Online-Bereich – und doch gibt es Chancen, sagt Fachgruppen-Obmann Günter Wohlgenannt. Von einem Ladensterben könne allerdings nicht die Rede sein. Die Zahl der Buchhandlungen ist in Vorarlberg stabil – rund 40 Standorte gibt es. Dennoch gilt: Die Buchhändler müssen sich in Zukunft wohl noch intensiver um ihre Kunden bemühen, um konkurrenzfähig zu bleiben. (Quelle: ORF)