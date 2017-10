Buchhändler aus Hongkong nach Haftende in China verschwunden

Der unter mysteriösen Umständen in Haft in China gelandete Hongkonger Buchhändler Gui Minhai ist nach offiziellen chinesischen Angaben entlassen worden, scheint aber trotzdem kein freier Mann zu sein. Ihr Vater habe sich nicht bei der Familie gemeldet, berichtete seine in England lebende Tochter Angela Gui am Dienstag. “Er ist nicht frei.”

Sie gehe davon aus, dass ihr Vater weiter von staatlicher Seite in China festgehalten werde. Schwedens Regierung bemüht sich laut Außenministerin Margot Wallström um Aufklärung, da Gui Minhai ein schwedischer Staatsbürger ist. Vor zwei Wochen hätten chinesische Behörden die schwedische Botschaft unterrichtet, dass Gui Minhai nach Ablauf seiner Haftzeit am 17. Oktober auf freien Fuß kommen sollte, berichtete seine Tochter. Als Konsularbeamte ihn aus der Haft in Empfang nehmen wollten, sei ihnen mitgeteilt worden, Gui Minhai sei um Mitternacht entlassen worden. Er sei "frei zu reisen". Wo er hingegangen sei, sei nicht bekannt. Der 57-Jährige ist einer von fünf Buchhändlern, die in Hongkong politisch heikle Bücher über China herausgegeben hatten und Ende 2015 verschwunden waren. Alle fünf tauchten in China auf. Bis auf Gui Minhai sind inzwischen alle wieder auf freiem Fuß. In Chinas Staatsfernsehen wurde Gui Minhai mit einem Geständnis vorgeführt, vor mehr als zehn Jahren Fahrerflucht mit Todesfolge begangen zu haben und seine Strafe antreten zu wollen. Das Verschwinden der Buchhändler hatte unter den sieben Millionen Hongkongern große Sorgen über ihre Meinungsfreiheit ausgelöst. Seit der Rückgabe der ehemals britischen Kronkolonie 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. (APA/dpa)