Bucher laden zum Umzug am Berg

Nach einem Jahr Pause (aufgrund Gemeindesaal Um- bzw. Zubau) geben die Bucher Narren nun wieder ein kräftiges Lebenszeichen. Denn am 19. Februar steht die Kleingemeinde ganz im Zeichen der Narretei. „Über 600 Mäschgerle nehmen beim Narrenlauf teil, was der Einwohnerzahl der Hofsteiggemeinde entspricht“, freut sich Zunftmeister Jürgen Winder mit seinem Team auf das närrische Spektakel am Berg. Zünfte, Gilden, Garden, Musikzüge und bunte Fußgruppen sowie Wagen läuten beim Umzug (freiwillige Spenden) ab 13.30 Uhr die „fünfte Jahreszeit“ ordentlich ein. Erstmalig sind auch Gruppen aus Frastanz sowie ein Fanfarenzug aus Dornbirn zu Gast in Buch. Nach dem Umzug gibt es mit dem Showprogramm beste Unterhaltung im neuen Haus sowie buntes Treiben auf dem Dorfplatz und in der „Lumpenbar“ (Tiefgarage – Nordseite Gemeindesaal).

Service für Besucher

Über 60 Personen sind eingebunden, damit das närrische Großevent im kleinen „Örtchen“ auch bestens über die Bühne geht. Die Fasnatzunft empfiehlt zur An- und Abreise aus den Nachbargemeinden die öffentlichen Verkehrsmittel (Landbus Linie 24) zu nutzen. Als Service wird für die Gäste und Narren ein „Shuttledienst rund um`s Dorf“ eingerichtet, da aufgrund des Festbetriebs im Zentrum nur wenige Parkflächen zur Verfügung stehen. Weitere Infos sowie die Umzugsaufstellung auf www.gemeinde-buch.at. (mst)