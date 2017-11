Seit 20 Jahren Treffpunkt für Jung und Alt

Buch. Zahlreiche fleißige Hände engagieren sich um den Klosamarkt.

Im Rahmen der Initiative „Lebenswert Leben“ wurde der kleine Markt als Pilotprojekt 1998 aus der Taufe gehoben. Anfänglich koordinierte Herbert Hopfner die Geschicke rund um den Markttag, der sich zwischenzeitlich in der Region einen Namen gemacht hat. „Ohne das Miteinander im Dorf wäre die Veranstaltung nicht möglich“, resümiert Hauptorganisator Bertram Martin auch in Anbetracht des großen Angebots in der Vorweihnachtszeit. Eingespielt ist das Team rund um das Event schon längst, unterstützen einige Idealisten und Vereine gleichermaßen seit Jahren das familiäre Spektakel am Berg. Ein fixer Bestandteil im Jahresprogramm ist das Ganze auch für den örtlichen Kameradschaftsbund: „Wir verwandeln den markanten Dorfplatz zur Marktmeile“, erläutert Obmann Lothar Gunz, der mit seinem Team dann auch gleich den Einsatz am Grill meistert.