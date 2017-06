Bub verletzte sich in Oberösterreich bei Sturz von Stein

Ein zehnjähriger Schüler aus Oberndorf bei Salzburg (Flachgau) hat sich am Samstag beim Spielen am Vorderen Gosausee (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich offenbar schwer verletzt. Der Bub kletterte bei der “Seeklausalm” auf einen Stein, rutschte aus und stürzte laut Polizei rund zwei Meter tief auf den Boden.

Der Verletzte wurde vom Gemeindearzt medizinisch erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber Martin 1 ins LKH Salzburg geflogen. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag während einer Wanderung mit der Mutter und dem Onkel des Buben. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken