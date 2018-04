Bub nach Sturz von Mostpresse in Lebensgefahr

Ein achtjähriger Bub ist am Samstagabend in Wieden im Bezirk Liezen (Steiermark) beim Sturz von einer Mostpresse lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am späten Samstagabend mit.

Der Bub dürfte nach derzeitigem Stand der Erhebungen beim Versteckspielen auf die alte Presse geklettert sein, deren morscher Holzsockel das Gewicht des Kindes nicht tragen konnte. Die Presse sei umgestürzt, der Bub habe das Gleichgewicht verloren und sei im Fallen auf den vor der Mostpresse befindlichen Betonboden aufgeschlagen, hieß es in der Aussendung.

Die Geschwister des Buben alarmierten sofort die Eltern, diese verständigten die Einsatzkräfte. Noch an Ort und Stelle wurde eine Reanimation durchgeführt. Der Bub wurde daraufhin per Hubschrauber in die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie des LKH Graz geflogen.