Bub am Steuer auf Tour durch australisches Outback gestoppt

Wie die Polizeibehörden am Sonntag berichteten, war das Kind im Dorf Kendall im Osten des Landes aufgebrochen und wollte nach Perth an der Westküste. Die Fahrt dauert mindestens 40 Stunden und führt durch lebensfeindliches Wüstengebiet, darunter die berüchtigte Nullarbor-Ebene. Die australische Fremdenverkehrsbehörde rät Besuchern, allein für die Durchquerung der Nullarbor-Ebene sechs Tage einzuplanen und Reservekanister mit Treibstoff sowie große Mengen an Trinkwasser und Essen für den Fall einer Panne mitzuführen.

(APA/ag.)