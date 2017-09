Wien: Zweijähriger entging nur knapp Hitzetod

Vor Gericht gab sich der Angeklagte zerknirscht - © APA

Nur knapp ist ein zweijähriger Bub vor zwei Monaten in Wien-Simmering dem Hitzetod entgangen. Der Vater ließ das Kleinkind bei einer Außentemperatur von 32 Grad und geschlossenen Fenstern im Auto zurück, während er in einem Einkaufszentrum shoppen ging. Am Donnerstag wurde der 28-Jährige dafür am Straflandesgericht zur Verantwortung gezogen.