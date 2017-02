Brutale Tode und Morde in Vorarlberg: Eine Chronologie

Februar 2017: 65-Jährige in Bregenz getötet

Am 6. Februar 2017 wurde eine 65-Jährige Frau in Bregenz durch mehrere Messerstiche getötet. Wenige Stunden später konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 34-jährige Österreicher mit Migrationshintergrund stand bei der Tat unter Einfluss von Kokain und anderen Suchtmitteln. Die Tötung hatte er bereits im Zuge der ersten Vernehmungen gestanden.

Jänner 2017: Mann ersticht Ehefrau

In der Nacht zum 28. Jänner 2017 kam es in Mäder zu einem tödlichen Ehestreit. Der Ehemann tötete seine Frau mit mehreren Messerstichen. Die vier Kinder des Ehepaares bekamen den Mord der Mutter mit. Der Ehemann befindet sich derzeit in U-Haft und ist größtenteils geständig.

November 2015: Schwangere in Frastanz mit bloßen Händen erwürgt

Am 5. November 2015 schlich sich ein in Liechtenstein ansässiger Mann in die Wohnung in Frastanz, in der seine schwangere Ex-Freundin schlief und erwürgte sie mit bloßen Händen. Der in Liechtenstein in U-Haft genommene Mann wurde schließlich nach Österreich ausgeliefert.

Oktober 2013: Mord und Suizid in Hirschegg

Am 22. Oktober 2013 erschoss ein 75-jähriger Ehemann seine 73-jährige Frau, die durch einen Schlaganfall schwer beeinträchtigt war. Gerichtsgutachter Dr. Haller bezeichnete die Tat später als Mord aus Liebe und Mitleid. Der Sohn entdeckte die Leichen seiner Eltern und alarmierte die Einsatzkräfte.

August 2012: Mann tötete Ex-Freundin im SOS Kinderdorf Dornbirn

Ein 26-Jähriger tötete seine Ex-Freundin , die sich kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes von ihm getrennt hatte, im August 2012 nach einem Streit um die gemeinsame vier Monate alte Tochter in einer Wohnung des SOS-Kinderdorfs in Dornbirn. Im Zuge einer Auseinandersetzung schlug der Mann die 21-Jährige. Diese attackierte ihn daraufhin mit einem Küchenmesser und verletzte ihn leicht. Der Mann nahm ihr das Messer ab und würgte sie, bis sie sich nicht mehr rührte. Das OLG Innsbruck verurteilte den Mann zu 20 Jahren Freiheitsstrafe.

Juni 2011: Ehemann erstickt Gattin im Ehebett

Am 26. Juni 2011 erschütterte eine grausame Gewalttat in Nüziders Vorarlberg: Der 30-jährige Bauarbeiter Michael W. soll seine Ehefrau kurz vor ihrem ersten Hochzeitstag so lange mit dem Gesicht in die Matratze gedrückt haben, bis sie qualvoll erstickte. Im folgenden Prozess entschieden die Geschworenen einhellig, dass es Mord war. Der Täter wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt

Jänner 2011: Der dreijährige Cain wird zu Tode geprügelt

Am 8. Jänner 2011 erschütterte ein grausamer Mord das gesamte Land. Der kleine Cain wurde vom Lebensgefährten seiner Mutter zu Tode geprügelt. Der damals 25-jährige Täter Milosav M. wurde nach kurzer Flucht verhaftet und wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Auch für die Kindesmutter gab es eine Haftstrafe.

Mai 2010: Der Fall Bekir C.

Am 17. Mai 2010 wurde der 26-jährige Bekir Cekic durch einen Kopfschuss getötet. Er war am 19. Mai tot an einem Waldrand in Hittisau gefunden worden. Zwei Tage zuvor hatte man den 26-Jährigen als vermisst gemeldet. Der Hauptverdächtige, ein zum Tatzeitpunkt 55-jähriger Türke, wurde wegen Mordes, Freiheitsentziehung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt.

Februar 2009: Bluttat im Motorradclubheim

Am 8. Februar 2009 kam es zu einer brutalen Bluttat in einem Motorradclubheim in Lauterach. Bei einer Messerstecherei wurde ein 20-Jähriger getötet. Ein 27-jähriger Gaißauer wurde in Folge wegen Mordes und Mordversuchs zu 16 Jahren Haft verurteilt.

Jänner 2008: Der Fall Jelena P.

Die 16-jährige Jelena P. wurde in der Nacht auf den 4. Jänner 2008 in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Koblach erschlagen. Die Leiche wurde erst spät entdeckt, am 11. Jänner vermeldete die Staatsanwaltschaft die Festnahme eines Tatverdächtigen. Ein zum damaligen Zeitpunkt 20-jähriger Koch hatte das Mädchen mit einer Stahlpfanne getötet. Er wurde zu 17 Jahren Haft verurteilt.

Oktober 2008: Ehemann ersticht Frau

Ein 61-jähriger Mann aus Lochau erstach seine gleichaltrige Ehefrau im Oktober 2008 im Rausch mit mehreren Messerstichen. Er wurde zum Tatzeitpunkt als nicht zurechnungsfähig befunden. Zu diesem Schluss kam das gerichtsmedizinische und psychiatrische Gutachten.