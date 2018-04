Brutal auf wehrloses Opfer eingetreten

Verurteilung zu zwölf Monaten teilbedingter Haft, vier davon unbedingt.

Einige können sich vermutlich noch an den medialen Zeugenaufruf im Februar erinnern. Faschingszeit, zwei steirische Medizinstudenten, die in Vorarlberg ein Praktikum machen, verlassen im Lünerseeareal ein Lokal, gehen die Treppe hinunter. Gleichzeitig kommt ein polnisches Pärchen die Stiege hinauf. Das Mädchen trägt ein kurzes schwarzes Kleid, die Mediziner sollen diesbezüglich eine abfällige Bemerkung gemacht haben. Danach läuft der 20-jährige dem Passanten nach und attackiert ihn brutal. Festgehalten ist alles in einer Videoaufzeichnung.