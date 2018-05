Brustwarzen aufspritzen: Dieser Beauty-Trend wird immer beliebter

Lippenaufspritzung war gestern. Jetzt sind anscheinend Nippel-Injektionen voll angesagt. Dabei werden die Brustwarzen aufgespritzt, um dauerhaft steif auszusehen. Ein mehr als fragwürdiger Beauty-Trend.

Jetzt sind die Nippe dran! Ihr habt richtig gehört. Wie Beauty-Doc Dr. Elie Levine aus New verrät, liegen Nippel-Injektionen in den USA voll im Tend. Das Vorbild der Frauen: Hervorstehende Nippel wie bei Model kendall Jenner und ihrer berühmten Schwester Kim Kardashian. Ursprünglich wurde die Prozedur für Frauen entwickelt, die an Schlupfwarzen leiden. Bei diesen sind sie nach innen gerichtet und entsprechen anscheinend nicht dem Nippel-Ideal der Frauen.