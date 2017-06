Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis – Asli Erdogan fehlt

Den Preis wird ihr Anwalt entgegen nehmen - © APA (AFP)

Der Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis geht heuer an Asli Erdogan “für ihre herausragenden Verdienste um die Sicherung der Menschenrechte”. Bei der feierlichen Verleihung am Freitag in der Nationalbibliothek wird die türkische Autorin aber fehlen, wie der Historiker Oliver Rathkolb im Namen der zuständigen Stiftung der APA bestätigte. Den Preis werde ihr Anwalt entgegen nehmen.