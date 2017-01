Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis an Autorin Asli Erdogan

Erdogan kam im Dezember aus dem Gefängnis frei - © APA (AFP)

Der Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreis geht heuer an die türkische Autorin Asli Erdogan “für ihre herausragenden Verdienste um die Sicherung der Menschenrechte”. Das teilte Historiker Oliver Rathkolb am Dienstag im Namen der zuständigen Stiftung mit. Gegen Erdogan wird in der Türkei ein umstrittener Prozess geführt, bei dem ihr unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen PKK vorgeworfen wird.