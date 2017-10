Bruneis Sultan begeht 50-jähriges Thronjubiläum mit Pomp

In Brunei wird gefeiert - © APA (AFP)

Der Sultan von Brunei, einer der reichsten Männer des Planeten, hat am Donnerstag 50 Jahre auf dem Thron aufwendig gefeiert. Der Monarch fuhr in einer goldenen Kutsche durch die Straßen des Sultanats und zelebrierte in seinem strahlend weißen Palast mit goldenen Kuppeln und fast 1.800-Zimmern eine traditionelle Jubelfeier.