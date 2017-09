Brüsseler Polizist mit Kontakt zu Familie eines Attentäters

Bei den Anschlägen hatten islamistische Selbstmordattentäter am 22. März 2016 am Flughafen und in der U-Bahn der belgischen Hauptstadt 32 Menschen mit in den Tod gerissen. Der Polizist war am Montag wegen Verdachts auf Geheimnisverrat und Bestechlichkeit verhaftet worden. Er soll in der Polizei-Einsatzzentrale für Nord-Brüssel gearbeitet haben. Gegen ihn sei bereits seit mehreren Wochen ermittelt worden, berichteten die belgischen Medien “Derniere Heure” und “Het Laatste Nieuws”.

(APA/dpa)