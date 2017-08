Brüssel weist Angaben über Fipronil-Skandal zurück

Der Skandal schlägt weiter hohe Wellen - © APA (Belga)

Die EU-Kommission hat Angaben von Belgien zurückgewiesen, wonach sie bereits früher über den Fipronil-Skandal informiert war, als bisher eingeräumt. Belgien habe am 6. Juli einen “normalen Fall” mit Anfrage an die Niederlande über das EU-System zur administrativen Unterstützung und Kooperation (AAC) eingegeben, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel.