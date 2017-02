Brüder stritten in Wien-Margareten um iPod bis Polizei kam

Polizei musste Streit schlichten - © APA (Archiv/Fohringer)

In einer Wohnung in Wien-Margareten sind am Sonntag um 20.00 Uhr zwei Geschwister in Streit um einen iPod geraten. Ein 22-Jähriger, der aus Vorarlberg zu Besuch war, verletzte bei einer Rangelei seinen älteren Bruder leicht an der Hand. Weil er außerdem ein Messer herausholte und dem 29-Jährigen drohte, wurde er festgenommen und angezeigt. Auch ein Polizist wurde von dem Mann verletzt.