Brückensanierung am Bächliweg

Keine Mauern, sondern Brücken bauen lautet die Devise von Gernot Peter und Rainer Winsauer.

Hohenems. Vergangenen Samstag wurde in der Emser Reute ordentlich gefeiert. Die pfiffigen Nachbarn von Haus Steinstraße 3c und Steinstraße 3d präsentierten ihre neu sanierte Brücke, die sie liebevoll „Bächliweg“ nennen. Freunde und Mitstreiter hatten sich versammelt, um bei Speis und Trank die in neuem Glanz erstrahlende Brücke zu feiern.

Hüben wie drüben freuen sich die Hausbewohner über den Steg, der die Familien verbindet. Aber nicht nur die Menschen haben ihren Spaß an dem Bächliweg, auch die Katzen und Hühner nutzen die Brücke um die Distanz zwischen den Häusern zurückzulegen. „Die Bretter waren schon faulig, die Träger verrostet, es war Zeit, die Brücke zu sanieren“, so die Anwohner Rainer und Gernot. Es wurde fleißig abgeschliffen, die Bretter mit Lerchenholz erneuert und die Träger in Enzianblau gestrichen. „In einem Land, in dem mehr Schranken stehn als es Wege gibt, mehr Mauern als Brücken!“ (Samy de Luxe). Diesen Satz haben sich Gernot Peter und Rainer Winsauer als Leitfaden genommen und hegen ihre Brücke, die Mensch und Tier verbindet.