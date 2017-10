Bruder soll Marseille-Angreifer radikalisiert haben

Der 25-jährige Festgenommene könnte auch eine Rolle bei der Planung des Angriffs in Marseille gespielt haben, meint die Polizei laut italienischen Medienberichten. Die Festnahme des Tunesiers öffne neue Szenarien, hieß es aus Ermittlungskreisen. Die italienische Polizei konnte auch den Vater der beiden jungen Tunesier befragen. Dieser lebt nach Angaben der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” in der tunesischen Küstenstadt Zarzouna, nachdem er 30 Jahre lang in einem Hotel in Wien gearbeitet hat.

Der am Wochenende festgenommene Tunesier befindet sich in Bologna in Haft. Ihm wird Beteiligung an einer Terrororganisation und Komplizenschaft bei dem von seinem Bruder verübten Angriff vorgeworfen, berichtete die Polizei.

Der 29-jährige Messerangreifer von Marseille war 2006 nach Italien gekommen. In Aprilia nahe Rom, wo eine große tunesische Gemeinschaft lebt, hatte er eine italienische Frau geheiratet. Doch nachdem er keine Arbeit gefunden hatte, trennte sich die Frau von ihm. Er war wegen Drogenhandels und kleinen Diebstählen in Italien polizeibekannt. Er war jedoch nicht als radikaler Islamist aufgefallen.

