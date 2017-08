“Bruch der Demokratie”: Zwölf Länder verurteilten Venezuela

Maduro zeigt sich unbeirrt - © APA (AFP/presidency)

Zwölf Staaten des amerikanischen Kontinents haben sich gegen Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro gestellt: Bei einem Sondertreffen in Lima verurteilten sie einmütig einen “Bruch der demokratischen Ordnung” in dem Land. Ferner prangerten sie am Dienstag (Ortszeit) “Unterdrückung” und “politische Verfolgung” unter Maduro an.