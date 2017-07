Brown präsentiert neuen Thriller auf Frankfurter Buchmesse

Der Autor lebt zurückgezogen, daher gilt der Auftritt als Highlight - © APA (dpa)

Wenige Tage nach der internationalen Romanpremiere will Bestsellerautor Dan Brown auf der Frankfurter Buchmesse seinen neuen Thriller vorstellen. Der US-Autor wird “Origin” am 14. Oktober präsentieren, wie die weltgrößte Bücherschau am Donnerstag ankündigte. Zur Lesung am Abend – die Karten kosten 24,50 Euro – werden 1.800 Gäste erwartet.