Brotbar am Postplatz als neuer Treffpunkt

Eine edle Lounge sowie ein raffiniertes Gastro-Angebot laden vor den Toren der Bludenzer Altstadt zum Verweilen ein.Unter den Augen des heiligen Laurentius wird der Postplatz in diesem Sommer zum Open-Air-Wohnzimmer.

Es tut sich was im Städtle – die Gastro-Szene in Bludenz ist im Aufwind. Die Bauarbeiten für das neue Stadthotel „Das Tschofen“ laufen auf Hochtouren – noch in diesem Jahr soll das altehrwürdige Gebäude in der Rathausgasse in neuem Glanz erstrahlen und mit 24 Betten sowie einer neuen Cafékultur mit Restaurantbetrieb Leben in die Innenstadt bringen. Nur wenige Meter davon entfernt bereichert Bäckermeister Wilfried Begle von der gleichnamigen Traditionsbäckerei mit seiner neuen „Brotbar“ am Postplatz das Gastro-Leben in der Alpenstadt.

Gläserner Pavillon

„Der Postplatz in Bludenz ist einer der meistfrequentierten Plätze in der Alpenstadt. Unsere Brotbar als gläserner Pavillon dient als neuer Treffpunkt. Als Tor zur Altstadt mit urbanem Flair und herrlichem Blick auf das Bludenzer Wahrzeichen – die Laurentiuskirche“, freut sich Wilfried Begle. Vor ziemlich genau 16 Jahren wurde der Postplatz neu gestaltet. Dabei hat die Stadt Bludenz auch eine gläserne Bar geschaffen, die in den vergangenen Jahren teilweise vermietet und teilweise von der Stadt selbst geführt wurde. Jetzt hat sich Wilfried Begle des Glaspavillons angenommen und durch eine Komplettsanierung eine moderne Bar geschaffen, die seit ihrer Eröffnung Anfang März mit ihren innenarchitektonischen Akzenten weit über die Stadt hinaus strahlt.

Tradition und Raffinesse

„Am Anfang stand ein kleiner Zeitungskiosk, dem im Zuge der Sanierung des Postplatzes mit dem ovalen Glaspavillon ein Denkmal gesetzt wurde“, beschrieb das Architekturbüro Nikolussi damals sein Projekt. Und weiter: „Durch die durchgehende Glasfront verwandeln die Gäste die Bar in Bühne und Zuschauerraum. Nachts strahlt die Bar als Laterne über Platz und Straßen, ein autarkes Stadtmöbel mit dem Anspruch eines Leuchtturms in der Matrix der Stadt.“ Genau das ist Begle‘s Brotbar jetzt wieder. Ein Blickfang am Postplatz als Beginn der Altstadt. „Unsere Brotbar ist ein Treffpunkt – zum Verweilen. Zum Genießen. Zum Bludenz-Erleben. Handgemachte Köstlichkeiten aus unserer Bäckerei gepaart mit der Raffinesse der modernen Küche“, schildert Begle sein Konzept.

Gemütliche Stunden