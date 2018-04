BROSES VERE – ein Dorf im Krieg

Theatervereins Bizau feiert Premiere

Der Autor Josef Anton Moosbrugger hat sich im Gedenken an den Ersten Weltkrieg mit der Thematik auseinandergesetzt und in vier Akten die Kriegswirren eines kleinen Dorfes eindrucksvoll geschildert. Mit einfachen Mitteln, wenig Requisiten und dem notwendigen Fingerspitzengefühl wird der Theaterverein Bizau für seine Zuschauer Szenen am Dorfplatz, in der Amtsstube, an der italienischen Front oder auf dem Vorsäß in Bizau zur Aufführung bringen. Der Regisseur Stefan Pohl definiert den vorhandenen Theaterraum neu und das Publikum wird Nahe der Darsteller/innen ein Teil der Inszenierung des Stückes. Der Theaterverein Bizau präsentiert sich mit dem Stück BROSES VERS – ein Dorf im Krieg.