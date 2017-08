British Columbia kämpft gegen 19 Brandherde

In British Columbia haben sich 19 Brandherde zum größten Feuer in der Geschichte der westkanadischen Provinz entwickelt. Der Brand habe sich auf einer Fläche von 467.000 Hektar ausgebreitet, teilten die Behörden am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Feuer wütet demnach westlich der Stadt Quesnel in einem dünn besiedelten Gebiet im Zentrum von British Columbia.

"Das ist das größte Feuer in der Geschichte der Provinz", sagte Feuerwehrsprecher Kevin Skrepnek bei einer Pressekonferenz. Und es könne sich weiter ausbreiten, obwohl hunderte Feuerwehrleute mit der Eindämmung der Flammen beschäftigt seien. Wegen der Waldbrände gilt in British Columbia bereits seit dem 7. Juli der Notstand. Derzeit sind 134 Feuer in der Provinz aktiv und etwa 3.900 Feuerwehrleute im Einsatz. Seit April wurden schon mehr als 1,2 Millionen Hektar Wald zerstört. Von den 46.000 Menschen, die in Sicherheit gebracht wurden, konnten 2.700 bis heute nicht nach Hause zurückkehren. (APA/ag.)