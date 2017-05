British Airways will nach IT-Panne wieder “normal” fliegen

BA: Werden wieder "vollständig nach unserem Flugplan operieren" - © APA (AFP)

Vier Tage nach dem Komplettausfall ihrer Computersysteme will British Airways ab Dienstag wieder auf allen Strecken nach Plan fliegen. “Unsere IT-Systeme laufen wieder reibungslos und wir werden am Dienstag an den Flughäfen Heathrow und Gatwick vollständig nach unserem Flugplan operieren”, teilte das Unternehmen am Montag in London mit.