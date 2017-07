Britisches Pärchen hat Sex im Meer – und wird verhaftet

Peinliches Ende eines Schäferstündchens für ein britisches Pärchen in Thailand: Die beiden hatten zu nächtlicher Stunde Sex im Meer – dies ungeniert und vor den Augen vorbeigehender Strandgänger. Die alarmierte Polizei – sichtlich unbeeindruckt, wie ein Video zeigt – gab bekannt, dass das Paar betrunken war. Als die Briten aufgefordert werden, das Wasser zu verlassen, haben sie sichtlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten, wie “mirror.uk” berichtet. Die beiden leichtestbekleideten werden in Folge aufgefordert sich anzuziehen und die Hängematte wegzuräumen. Die Frau protestiert daraufhin lautstark: “Wir gehen nicht zur Polizeistation, wir gehen in diese Richtung”. Die beiden wurden zu einer Strafe von umgerechnet etwa 30 Euro verdonnert.