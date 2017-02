Wie geht's weiter in Sachen Brexit? - © APA (AFP)

Das britische Oberhaus debattiert am Montagnachmittag (ab ca. 16 Uhr) über das Brexit-Gesetz. Bis zum 7. März soll es im Parlament verabschiedet werden. Das Gesetz ist notwendig, damit Premierministerin Theresa May die Erklärung zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union in Brüssel abgeben kann. Erst danach dürfen die Verhandlungen mit der EU beginnen.