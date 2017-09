Britischer Theatermacher Sir Peter Hall ist tot

Litt seit 2011 an Demenz - © APA (Archiv/AFP/Getty)

Er galt als widersprüchliches Theatergenie und umtriebiger Zampano: Der britische Theatermacher Sir Peter Hall ist tot. Hall starb am Montag im Alter von 86 Jahren im Beisein seiner Familie in London, wie das National Theatre am Dienstag mitteilte. Der Künstler galt als eine Schlüsselfigur des britischen Theaters und einer seiner größten Nachkriegsregisseure.