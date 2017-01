Britischer Labour-Chef warnt vor “Handelskrieg mit Europa”

Jeremy Corbyn befürchtet Steuersenkungswettbewerb - © APA (AFP)

Der Chef der oppositionellen britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hat vor einem Handelskrieg mit der Europäischen Union gewarnt. Äußerungen des britischen Finanzministers Philip Hammond in einem Interview der “Welt am Sonntag” seien ein “Rezept für eine Art Handelskrieg mit Europa in der Zukunft”, sagte Corbyn in einem BBC-Interview am Sonntag.