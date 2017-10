Britischer Geheimdienstchef warnt vor hoher Terrorgefahr

Auch das Tempo, in dem sich neue Bedrohungen entwickelten, sei so hoch wie nie zuvor in seiner 34-jährigen Karriere, sagte Parker bei seiner Rede am Dienstag. Anschläge könnten manchmal innerhalb weniger Tage an Fahrt aufnehmen, von der Idee über die Planung bis hin zur Ausführung. Dazu komme, dass sich Terroristen im Internet verbergen könnten. Das erschwere die Arbeit der Sicherheitsbehörden.

20.000 Menschen ins Visier der Ermittler geraten

Der Inlandsgeheimdienst führt nach Angaben von Parker derzeit in Großbritannien 500 Ermittlungen durch, die 3.000 Extremisten betreffen. 20.000 weitere Menschen seien bereits bei früheren Gelegenheiten ins Visier der Terrorermittler geraten. Hinzu kämen Rückkehrer aus Syrien und dem Irak.

Von Messerattacke bis Bombenanschlag

“Die Bedrohung ist so verschiedenartig wie nie zuvor”, sagte Parker im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Hintergründe der Extremisten. Terroranschläge in Großbritannien werden demnach in und außerhalb des Landes geplant; das Spektrum reiche von der Messerattacke bis zum Bombenanschlag. Triebfeder sei die “mörderische Strategie” der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) und ihre Online-Propaganda. Technologieunternehmen hätten eine “ethische Verantwortung”, die Verbreitung des Terrorismus über das Internet zu unterbinden.

Attacken in London und Manchester

Großbritannien wurde in diesem Jahr bereits fünf Mal zum Ziel von Terroranschlägen. Vier Attacken wurden in London ausgeführt, ein Bombenattentat ereignete sich direkt nach einem Konzert in Manchester. Insgesamt kamen 36 Menschen ums Leben.

(APA/dpa)