Britischer Freizeitpark abgeriegelt

Im mittelenglischen Nuneaton ist am Sonntagnachmittag ein Freizeitpark offenkundig aus Sicherheitsgründen abgeriegelt worden. Besucher sollten das Areal, in dem sich unter anderem ein Kino und eine Bowlingbahn befinden, meiden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall in dem Freizeitkomplex Bermuda Park habe keinen terroristischen Hintergrund.

Augenzeugen hatten zuvor dem Sender Sky News gesagt, dass ein bewaffneter Mann Geiseln in einer Bowlingbahn genommen habe. Diese Berichte wurden von der Polizei nicht bestätigt. Man könne lediglich “bestätigen, dass dieser Vorfall mit keinerlei terroristischer Aktivität verbunden ist”, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Polizei verhandle angeblich mit dem Täter, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der “Coventry Telegraph” zitierte den Kinobesucher Paul Edgington mit den Worten: “Unser Film stoppte und wir wurden angewiesen, alle in einen Raum zu gehen. Die Angestellten verriegelten alle Türen und Ausgänge.” (APA/ag) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken