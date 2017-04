Britischer Erfinder hob in “Iron Man”-Flugausrüstung ab

Richard Browning mit seinem Flugkostüm - © APA (AFP)

Mit einer an den Superhelden “Iron Man” erinnernden Flugausrüstung ist der britische Erfinder Richard Browning abgehoben. Von Miniatur-Düsen an Armen und Rücken angetrieben flog der Ingenieur und Extremsportler am Donnerstag (Ortszeit) im kanadischen Vancouver Harbor einmal im Kreis, gespannt beobachtet von Teilnehmern einer Konferenz.