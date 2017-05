Britischer Botschafter von Wildschwein verfolgt

Ungewöhnliche Begegnung für den britischen Botschafter - © APA (dpa)

Der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, ist im Lainzer Tiergarten in Wien von einem Wildschwein verfolgt worden. Beim Versuch, sich auf einem Stapel von Baumstämmen in Sicherheit zu bringen, rutschte der Diplomat aus und verletzte sich leicht, wie Medien berichteten.