Britischer Außenminister Johnson stellte sich hinter May

Nach der Wahlschlappe der Konservativen bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat sich Außenminister Boris Johnson hinter Premierministerin Theresa May gestellt. “Ich unterstütze Theresa May”, twitterte Johnson in der Nacht auf Sonntag.

Zuvor hatten die Zeitungen "Sunday Times" und "Mail on Sunday" berichtet, mehrere andere Minister hätten Johnson aufgefordert, sich für einen Sturz der Regierungschefin einzusetzen. Die Debatte über die politische Zukunft Mays war nach dem für die Konservativen enttäuschenden Wahlausgang entbrannt. Ihre Tories waren bei der Wahl am Donnerstag zwar stärkste Kraft geblieben, hatten aber die absolute Mehrheit eingebüßt. May hatte die vorgezogenen Wahlen im April überraschend ausgerufen. Angesichts damals starker Umfragewerte hatte sie darauf gesetzt, die absolute Mehrheit ihrer Partei noch auszubauen und sich damit Rückendeckung für ihren angekündigten harten Kurs bei den Brexit-Verhandlungen zu holen. May hat angekündigt, trotz der Schlappe weiterregieren zu wollen. Dazu will sie mit der nordirischen DUP paktieren. (APA/ag.)