Britische Premierministerin trotzt Rufen nach Ablösung

Theresa May stark angeschlagen - © APA (Archiv/AFP)

Bei den britischen Konservativen mehren sich die Forderungen nach einer Ablösung von Premierministerin Theresa May. Der ehemalige Generalsekretär Grant Shapps appellierte am Freitag an May, eine Neuwahl der Führung anzusetzen. Bis zu 30 Abgeordnete unterstützten dies, sagte Shapps in der BBC. May konterte, das Land brauche in diesen Zeiten “eine ruhige Führung”. Dafür sorge sie mit ihrem Kabinett.