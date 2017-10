Britische Premierministerin gratulierte Kurz

May informierte Kurz über Brexit-Verhandlungen - © APA (AFP/Archiv)

Die britische Premierministerin Theresa May hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der Nacht angerufen und ihm zu seinem Wahlsieg gratuliert. In dem Gespräch habe May den Außenminister auch über den Status quo in den Brexit-Verhandlungen informiert, wie das Außenamt mitteilte. Kurz habe die Wichtigkeit betont, rasch Fortschritte in den Gesprächen zu erzielen, “um chaotische Situationen zu vermeiden”.