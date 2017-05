Britische Notenbank peilt Zinserhöhung im Brexit-Jahr an

2016 wurde der Schlüsselzins auf das heutige Niveau gesenkt - © APA (AFP)

Vor den britischen Parlamentswahlen hält die Notenbank des Landes den Zins konstant und peilt erst für das Brexit-Jahr 2019 eine Erhöhung an. Notenbankchef Mark Carney sagte nach dem Zinsentscheid am Donnerstag, bei ihren Planungen gehe die Bank of England von einem “reibungslosen” Austrittsprozess aus. Börsianer hatten die erste Anhebung seit 2007 bisher nicht vor Ende 2019 auf dem Zettel.