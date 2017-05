Britische Labour Party setzt auf Reichensteuern

Corban kommt bei den Wählern nicht an - © APA (AFP)

Mit Plänen zur Erhöhung der Steuern für Besserverdienende und Forderungen nach einer Verstaatlichung der Bahn zieht die oppositionelle britische Labour Party in den Wahlkampf. Das Wahlprogramm werde “unser Land verändern”, sagte Parteichef Jeremy Corbyn am Dienstag bei der Vorstellung des Manifests in Bradford im Nordwesten Englands. In Großbritannien wird am 8. Juni ein neues Parlament gewählt.