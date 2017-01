Britische Kriegsreporterin Hollingworth starb mit 105 Jahren

Hollingworth feierte erst im Oktober ihren 105. Geburtstag - © APA (AFP)

Die berühmte britische Reporterin Clare Hollingworth, die als erste über den Beginn des Zweiten Weltkriegs berichtet hatte, ist im Alter von 105 Jahren in Hongkong gestorben. Das teilte der Auslandskorrespondentenklub (FCCHK) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion am Dienstag mit.