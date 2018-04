Britische Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten

Die britische Innenministerin Amber Rudd ist zurückgetreten. "Die Premierministerin hat heute Abend den Rücktritt der Innenministerin angenommen", erklärte ein Sprecher von Regierungschefin Theresa May am Sonntag. Rudd war für ihre Aussagen im Skandal um die sogenannte Windrush-Generation scharf kritisiert worden.

In den vergangenen Tagen war Rudd mit widersprüchlichen Aussagen zu dem Skandal aufgefallen. Kritiker warfen der konservativen Politikerin Ahnungslosigkeit vor. Die Opposition hatte ihren Rücktritt gefordert. Damit verliert May eine weitere Vertraute in der Regierung. Es ist der vierte Rücktritt innerhalb von sechs Monaten in ihrem Kabinett.