Briten blockieren militärisches Hauptquartier für die EU

Johnson nannte keine konkreten Gründe für die Blockade - © APA (AFP)

Großbritannien blockiert den Aufbau einer Kommandozentrale für gemeinsame Militäreinsätze der EU-Staaten. Bei einem Außenministertreffen in Brüssel konnten am Montag wegen fehlender Zustimmung der Regierung in London nicht die notwendigen Beschlüsse auf den Weg gebracht werden, wie die Nachrichtenagentur dpa aus EU-Kreisen erfuhr. Die Entscheidung musste deshalb vertagt werden.