Briten-Battle: Wettlauf um die beste Liege am Pool

Ein regelrechtes Wettrennen lieferten sich die Hotelgäste schon früh am Morgen um die besten Liegeplätze am Pool. Ein Hotelgast filmt das Spektakel im Servatur Waikiki Hotel in Gran Canaria von seinem Balkon aus mit. Kaum eröffnet der Pool, stürmen die Urlauber in die Anlage und reservieren mit Handtüchern Liegen, oft viele nebeneinander.

Schon um 7:30 Uhr würden die ersten Hotelgäste warten, bis die Poolanlage um 8 Uhr aufmacht. Morgen für Morgen gehe das so. Ein Insider verriet dem britischen “Mirror” außerdem, dass Briten und Iren deutlich schlimmer als Deutsche wären, würde es um das Reservieren von Liegen gehen. Viele Deutsche würde dagegen erstmal ausgiebig frühstücken und erst dann zum Pool gehen.