Brite Yates übernahm mit Sieg Romandie-Führung

Obligatorisches Siegerbussi für Simon Yates - © APA (AFP)

Der Brite Simon Yates hat am Samstag mit dem Sieg auf der Königsetappe der 71. Tour de Romandie auch die Gesamtführung übernommen. Der Radprofi des Teams Orica gewann nach 163 Kilometern über drei Pässe und nach dem 5-km-Schlussanstieg nach Leysin vor dem zeitgleichen Australier Richie Porte. Vor dem abschließenden 18-km-Zeitfahren in Lausanne am Sonntag hat Yates 19 Sekunden Vorsprung auf Porte.