Brite wegen Missbrauchs von mehr als 30 Kindern festgenommen

70-Jähriger verübte seine Taten in mehreren Ländern - © APA (dpa)

Die Polizei hat in Spanien einen Briten gefasst, der unter anderem in seiner Heimat und in Thailand mehr als 30 Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der 70-Jährige sei in der Gemeinde Santa Pola in der Provinz Alicante festgenommen worden, teilte die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch mit. Der Mann habe sich unter falschem Namen in Spanien niedergelassen.