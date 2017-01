Im thailändischen Badeort Pattaya ist ein Brite am helllichten Tag vor den Augen von Passanten erschossen worden. Der Täter habe sich dem 39-jährigen Briten genähert, als dieser nach einem Besuch im Sportstudio in seinen Pkw steigen wollte, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Schütze habe einen Schuss abgegeben, der das Opfer im Kopf traf, und dann mit dem Moped die Flucht ergriffen.

Nach Angaben des Polizeisprechers war vor dem Sportstudio eine Gruppe von Menschen versammelt, die zu Zeugen des Verbrechens wurden. Die Frau des Erschossenen könne sich nicht erklären, warum ausgerechnet ihr Mann zum Opfer einer solchen Tat geworden sei. In Pattaya leben zahlreiche Ausländer. Der Touristenort ist für seine langen Strände und für sein Nachtleben bekannt. (APA/ag.)