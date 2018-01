Brillanter Musikgenuss in Weiler

Konzert der Familie Breuss in der Pfarrkirche

Weiler. Wer bei einem Konzert der Familie Breuss Volksmusik erwartet, der wird wohl mitunter enttäuscht, obwohl das Repertoire sogar diesen Musikstil beinhaltet. Die Konzerte der durch und durch musikalischen Familie, die seit 2005 regelmäßig im In- und Ausland stattfinden, folgen meist einem ähnlichen Schema. Im ersten Teil geht es ganz klassisch zu, so wie auch in Weiler. Instrumental- sowie Vokalmusik von Bach, Händel, oder Bruckner. Der zweite Teil wird dann moderner mit Stücken von Paul Simon, Billy Joel oder Roger Emerson.

Egal bei welchem Musikstil einen Punkt erfüllen Ingold, seine Gattin Christine sowie die Kinder Stephanie, Clemens und Lukas immer: herrlicher Gesang, perfekte Beherrschung der Instrumente und die familiäre Geschlossenheit. Kein Wunder sind doch fast alle auch beruflich mit der Musik verbunden. Mutter Christine ist studierte Gesangspädagogin und Solistin und ist als Chorleiterin tätig. Vater Ingold hat Trompete, Klavier und Orgel studiert zudem ist er Direktor der Musikschule Rankweil-Vorderland. Tochter Stephanie ist Musikpädagogin, studierte Violinistin und leitet den Kirchenchor Mäder. Sohn Lukas absolvierte Ausbildungen am Konservatorium Feldkirch in den Fächern Viola, Violine und Gesang, des Weiteren leitet er den Männerchor Rüthi, als Instrumentalpädagoge unterrichtet er Streicherklassen und ist Orchestermusiker. Einzig Sohn Clemens ist beruflich nicht musikalisch engagiert, sondern ist als Masseur tätig, als ausgebildeter Tenor vervollständigt er aber die Klauser Familie.

Ihre verschiedenen Talente zeigten die Musiker auch in der besonderen Atmosphäre der Kirche in Weiler, in der Pfarrer Marius Ciobanu die Zuhörer begrüßte. Das düstere Kirchenschiff im Gegensatz zum prächtig geschmückten und beleuchteten Altar betonte durch den lichttechnischen Kontrast auch den Kontrast des musikalischen Programms des Abends. Durch die hervorragende Akustik kamen die musikalischen Vorzüge der Familie Breuss zudem noch mehr zur Geltung.