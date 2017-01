Brignone gewinnt Kronplatz-Riesentorlauf – Schild Siebente

Italienischer Erfolg in Südtirol - © APA

Die Italienerin Federica Brignone hat am Dienstag den Riesentorlauf am Kronplatz gewonnen. Die 26-Jährige setzte sich in diesem Premierenrennen im alpinen Ski-Weltcup 0,55 Sekunden vor der Französin Tessa Worley durch.