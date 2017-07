Die 1940 in Essen geborene Schriftstellerin wurde unter anderem 2005 mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Der von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gemeinsam vergebene Thomas-Mann-Preis soll am 18. Oktober in Münchner Residenz überreicht werden. Der Preis wird seit 2010 abwechselnd in Lübeck und München verliehen.

(APA/dpa)