Brigitte Kowanz erhielt Deutschen Lichtkunstpreis 2018

Die österreichische Künstlerin Brigitte Kowanz wurde am Sonntag im Kunstmuseum in Celle (Niedersachsen) mit dem Deutschen Lichtkunstpreises 2018 ausgezeichnet. Kowanz ist die dritte Künstlerin, an die der mit 10.000 Euro dotierte Preis vergeben wird. Der von der Robert Simon Kunststiftung vergebene Lichtkunstpreis wird seit 2014 alle zwei Jahre verliehen.

Ihr Schaffen sei herausragend, sagte der Direktor des Kunstmuseums Celle, Robert Simon. Zu Recht werde Kowanz als Botschafterin des Lichts bezeichnet.

Aus Anlass der Preisverleihung ist in Celle eine Auswahl von Arbeiten der Wiener Professorin für Transmediale Kunst an der Universität für angewandte Kunst zu sehen, darunter Werke aus dem Österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig im vergangenen Jahr. 2009 wurde Kowanz mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.